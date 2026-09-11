11 settembre, il video commemorativo della Casa Bianca con le chiamate dagli aerei dirottati – Il video
(Agenzia Vista) New York, 11 settembre 2026 Un filmato celebrativo distribuito dalla Casa Bianca ripercorre i momenti più toccanti dell'11 settembre 2001, intrecciando le registrazioni audio originali delle chiamate d'emergenza effettuate dalle vittime a bordo degli aerei dirottati e dagli edifici colpiti con riflessioni sull'unità e sulla resilienza del popolo americano. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev