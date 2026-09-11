Addio Emma Bonino, la storica leader radicale si è spenta a 78 anni. Eccola Senatrice nel 2022 – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2026 Si è spenta Emma Bonino, la storica leader radicale aveva 78 anni ed era stata ricoverata in ospedale, presso il Santo Spirito di Roma, il 7 settembre. Nel 2015 aveva avuto un tumore ai polmoni da cui nel 2023 aveva detto di essere guarita. "Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro Paese e del mondo libero", è la nota del suo partito, Più Europa. Ecco un suo intervento in Senato nel 2022 durante il Governo Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev