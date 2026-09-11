Fitch conferma il rating dell’Italia a BBB+ con outlook stabile: pesa positivamente la stabilità politica, resta l’incognita delle prossime elezioni
Promozione confermata per l’economia italiana. L’agenzia di rating Fitch ha mantenuto invariato il giudizio sul merito creditizio dell’Italia a BBB+, confermando anche l’outlook stabile. Una scelta che riflette un quadro di sostanziale tenuta per la sostenibilità finanziaria del Paese.
Secondo quanto evidenziato nella nota diffusa dall’agenzia di rating, un fattore determinante per l’esito della valutazione è stato l’assetto politico dell’ultimo periodo: «La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell’Italia».
Tuttavia, lo sguardo degli analisti di Fitch si allunga già verso la scadenza elettorale del prossimo anno. Nel report si fa riferimento all’iter parlamentare relativo alla legge elettorale, attualmente in discussione per modificare il sistema proporzionale verso un impianto maggioritario con premio di maggioranza.
Un passaggio delicato, soprattutto alla luce delle attuali rilevazioni demoscopiche. Secondo Fitch, i sondaggi mostrano infatti un «quadro politico frammentato, con un crescente consenso verso nuovi partiti populisti che potrebbe complicare la formazione delle coalizioni», rappresentando così uno degli elementi di incertezza da monitorare per la stabilità futura del Paese.