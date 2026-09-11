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La Russa ricorda Emma Bonino in Aula al Senato: Rimangono le sue battaglie e la sua personalità – Il video

11 Settembre 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2026 "Le sue battaglie le conoscete: erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici, naturalmente, ma anche degli avversari. Pensate che Papa Francesco andò a trovarla a casa, e fu un momento toccante e significativo della realtà umana e politica di Emma Bonino". Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa in Aula al Senato. Courtesy: Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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