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Meloni: Tagliare i fondi alla Pac non sarebbe intelligente, perché agricoltura è competitività – Il video

11 Settembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Vercelli, 11 settembre 2026 "Non ci sembra un ragionamento complesso, esattamente come sempre in Europa continuiamo a combattere la battaglia di garantire risorse adeguate al settore dell'agricoltura. Voi sapete che rispetto al prossimo bilancio europeo era stata fatta inizialmente dalla Commissione europea una proposta che tagliava i fondi alla PAC; abbiamo ripristinato, con una battaglia italiana, quei fondi. Perché? Non perché non riteniamo che l'Europa, come oggi si discute, debba investire in competitività, ma perché pensiamo che non sarebbe intelligente considerare l'agricoltura alternativa alla competitività, proprio perché l'Europa e l'Italia competono soprattutto in agricoltura" . Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Festival Internazionale del Riso a Vercelli. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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