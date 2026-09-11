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Meloni a Vercelli: Difendere qualità riso italiano e produttori dalla concorrenza sleale – Il video

11 Settembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Vercelli, 11 settembre 2026 "Oggi chiaramente la filiera risicola è uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy, è un settore moderno, integrato, è un settore all'avanguardia, è un settore che compete. Compete soprattutto in termini di qualità, come sempre accade in Italia su tutti i mercati internazionali" . Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Festival Internazionale del Riso a Vercelli. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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