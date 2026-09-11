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Trump fa giurare platea alla Convention americana: Voteremo il 3 novembre o andremo all'inferno – Il video

11 Settembre 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Dallas, Texas, Usa, 11 settembre 2026 "'Quindi giuriamo che il 3 novembre andremo e voteremo…' e sapete cosa? Se volete potete votare democratico, ma non credo ci sia una sola persona in questa stanza che voterà… Non credo proprio. Quindi non devo fare premesse, non voglio sprecare parole per dire 'votate repubblicano', andiamo avanti. Se votate, voterete repubblicano, ok." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla convention repubblicana a Dallas. Courtesy: Republican National Convention Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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