Venezia 83, applausi per i premiati in sala stampa. Il Leone d'oro a May el-Toukhy – Il video

(Agenzia Vista) Venezia, 12 settembre 2026 L’unica regista donna in concorso all'83esima Mostra del Cinema di Venezia, May el-Toukhy, ha conquistato il Leone d’oro con il suo "Woman Unknown", film ambientato nell’immediato dopoguerra in Danimarca, dove si dava la caccia a persone, donne soprattutto, sospettate di collaborazionismo con i nazisti. Premio speciale della giuria a "Naza" di Yuval Abraham e Rachel Szor. Vincono la Coppa Volpi Mathilde Arcel per "Woman Unknown" e John Malkovich per "Wild Horse Nine". Ecco gli applausi per i premiati in sala stampa a termine della kermesse. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev