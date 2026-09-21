Ultime notizie Festival di OpenGoverno MeloniMedio OrienteScuolaSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Tajani: Continuare a investire negli Usa nonostante i dazi, qualità italiana supera ostacoli – Il video

21 Settembre 2026 - 23:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) New York, 21 settembre 2026 "No, bisogna nonostante i dazi continuare a investire negli Stati Uniti ed esportare negli Stati Uniti. I dati sono confortanti: nei primi mesi di quest'anno c'è stata una crescita del 2% delle esportazioni. Questo vuol dire che la qualità dei nostri prodotti riesce a superare ogni ostacolo". Così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a New York. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Alemanno: «Vannacci sarà presto premier. E Meloni deve parlarci»

2.

Tajani: «Meglio sposare una donna con la gonna più lunga, meno appariscente ma più affidabile». La frase per i sondaggi che fa discutere – Il video

3.

Vannacci e l’attacco sul «letame» per i leghisti. Lo scontro dall’anti-Pontida di Orvieto: «Io ho lordato Pontida? Vi ho fatto un favore»

4.

Giorgia Meloni a Fenix: «Limite agli studenti stranieri in classe e burqa vietato». L’attacco a Schlein e Conte su bollo e Superbonus – I video

5.

Salvini a Pontida e i veleni nella Lega: «Si vince solo uniti: ora congresso per decidere insieme». Gli interventi dal palco – I video