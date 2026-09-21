Tajani: Continuare a investire negli Usa nonostante i dazi, qualità italiana supera ostacoli – Il video
(Agenzia Vista) New York, 21 settembre 2026 "No, bisogna nonostante i dazi continuare a investire negli Stati Uniti ed esportare negli Stati Uniti. I dati sono confortanti: nei primi mesi di quest'anno c'è stata una crescita del 2% delle esportazioni. Questo vuol dire che la qualità dei nostri prodotti riesce a superare ogni ostacolo". Così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a New York. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev