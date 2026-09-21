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Tajani: Necessario dialogo con Iran, incontrerò Ministro degli Esteri per Hormuz – Il video

21 Settembre 2026 - 23:45 Redazione
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(Agenzia Vista) New York, 21 settembre 2026 "Ma incontrerò anche il ministro degli Esteri dell'Iran, perché, pur non condividendo la politica dell'Iran sull'atomica, riteniamo che si debba tenere aperto un dialogo. L'obiettivo è quello di far liberare lo stretto di Hormuz, così come oggi chiederò all'Alta Rappresentante Kallas di rafforzare la missione Aspides, che è fondamentale per l'attraversamento del Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb". Così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a New York. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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