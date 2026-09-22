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Conte: Istat certifica che Paese non cresce, Ponte sullo Stretto e riarmo spese folli – Il video

22 Settembre 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2026 "L'Istat certifica che il Paese non cresce, il Paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal Ponte sullo Stretto, prendiamo gli extraprofitti alle aziende energetiche, contrastiamo fortemente la speculazione finanziaria e ancora prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo: quelle sono spese folli". Così il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in un punto stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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