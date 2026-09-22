I bambini di Amatrice a Mattarella: Rimettiamo il Sì alla fine dell'Inno? – Il video

(Agenzia Vista) Amatrice, 21 settembre 2026 "Benvenuto Mattarella", i bimbi della scuola primaria Sergio Marchionne, ad Amatrice, hanno accolto il Presidente Mattarella cantando l'Inno di Mameli. "Rimettiamo il Sì alla fine dell'Inno?", è la domanda dei piccoli alunni al Capo dello Stato. "Voi potete fare tutto quello che volete", ha risposto il Presidente, emozionato. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev