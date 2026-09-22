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La Russa ha ricordato in Aula il Senatore Mantica, recentemente scomparso – Il video

22 Settembre 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2026 "Alfredo era stato Senatore nel 1987 e lo è stato poi con il Pdl, è stato tra i fondatori di FdI nel finale della legislatura nella quale era stato eletto. Io lo conosco dagli anni '70 e in tutta la sua vita ha mantenuto una predisposizione che fgardava al futuro", così La Russa ricorda in Aula il senatore Mantica, recentemente scomparso. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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