La Russa ha ricordato in Aula il Senatore Mantica, recentemente scomparso – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2026 "Alfredo era stato Senatore nel 1987 e lo è stato poi con il Pdl, è stato tra i fondatori di FdI nel finale della legislatura nella quale era stato eletto. Io lo conosco dagli anni '70 e in tutta la sua vita ha mantenuto una predisposizione che fgardava al futuro", così La Russa ricorda in Aula il senatore Mantica, recentemente scomparso. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev