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Trump: Mamdani ha potenziale per essere un grande sindaco, ed è quello che voglio per New York – Il video

22 Settembre 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) New York, 22 settembre 2026 "Spero davvero che sarà un grande sindaco. Dovete capire che voglio ciò che è bene per New York, voglio ciò che è bene per il Paese. Quindi, se dovessi scegliere tra averlo come cattivo sindaco o un pessimo sindaco, non è quello che voglio. Voglio che sia un grande sindaco, e ha sicuramente del potenziale. Ha un grande potenziale". Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in conferenza stampa con il sindaco di New York Zohran Mamdani a Gracie Mansion. Courtesy: Nyc Mayor Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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