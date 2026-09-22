Trump: Mamdani ha potenziale per essere un grande sindaco, ed è quello che voglio per New York – Il video

(Agenzia Vista) New York, 22 settembre 2026 "Spero davvero che sarà un grande sindaco. Dovete capire che voglio ciò che è bene per New York, voglio ciò che è bene per il Paese. Quindi, se dovessi scegliere tra averlo come cattivo sindaco o un pessimo sindaco, non è quello che voglio. Voglio che sia un grande sindaco, e ha sicuramente del potenziale. Ha un grande potenziale". Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in conferenza stampa con il sindaco di New York Zohran Mamdani a Gracie Mansion. Courtesy: Nyc Mayor Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev