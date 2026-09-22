Zelensky con la First Lady Olena arriva a New York per l'Assemblea Onu – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 22 settembre 2026 "Insieme alla First Lady Olena Zelenska e alla squadra diplomatica, siamo atterrati a New York per la 81ª sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sono in programma circa 20 incontri, tra cui con il Presidente degli Stati Uniti, leader europei, senatori e membri della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, capi di organizzazioni internazionali, principali aziende americane e think tank. È anche pronto per essere firmato un nuovo Accordo sui Droni. Naturalmente, la priorità numero uno dell'Ucraina è avvicinare la pace e proteggere le vite del nostro popolo. Ci sono proposte concrete di sicurezza e misure di de-escalation che potrebbero avvicinare la fine della guerra. Stiamo lavorando per rafforzare la difesa aerea e garantire un finanziamento sufficiente per l'Ucraina. Proprio come l'anno scorso, terremo il Summit della Piattaforma Internazionale sulla Crimea a New York. Ci sarà una vasta rappresentanza di alto livello da vari paesi, e apprezziamo il coinvolgimento di tutti i nostri partner e il loro sostegno alla nostra integrità territoriale e sovranità. Olena si rivolgerà agli studenti e al corpo docente della Columbia University e presenterà i risultati del Vertice delle Prime Signore e dei Gentiluomini alle Nazioni Unite. La First Lady ha in programma anche una serie di incontri con aziende americane e filantropi a sostegno dei progetti della Olena Zelenska Foundation, nonché un certo numero di incontri bilaterali, tra cui con la moglie del Primo Ministro del Regno Unito e la Presidente della Banca Mondiale", lo scrive Zelensky sui social. Telegram Zelensky – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev