Burnham (Uk): Condanna ad Hamas non giustifica azioni Israele a Gaza, serve soluzione due Stati – Il video

(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2026 "L'attacco terroristico contro Israele del 7 ottobre 2023 è stato assolutamente orribile. L'ho condannato nei termini più fermi possibili. Continuiamo a condannare Hamas e siamo al fianco di Israele di fronte alle minacce in corso, comprese quelle provenienti dall'Iran, contro Israele e il popolo ebraico in tutto il mondo. Ma questo non giustifica le azioni del governo israeliano a Gaza o in Cisgiordania". Così il Primo ministro britannico Andy Burnham durante il suo intervento alle Nazioni Unite. Courtesy: Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev