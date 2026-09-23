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La Russa su tetto studenti stranieri in classe: Non ho capito polemica, aiuta integrazione – Il video

23 Settembre 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2026 "Ma non l'ho capita la polemica, perché l'obiettivo mi è sembrato comune a tutti: quello di aiutare l'integrazione. E io sono convinto che l'integrazione si aiuti non mettendo in una classe persone di dieci nazionalità e qualche italiano disperso. È meglio se i nostri ragazzi, figli di italiani futuri o figli di stranieri attuali, ma che vivono in Italia, se non parlano bene l'italiano, siano messi in condizione di integrarsi stando con molti italiani". Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa in un punto stampa al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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