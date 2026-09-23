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Lula (Brasile): Francesca Albanese non deve essere messa a tacere per aver detto la verità – Il video

23 Settembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2026 "I civili israeliani hanno pagato il prezzo del radicalismo e dell'intolleranza degli atti terroristici di Hamas. Perseguitare la Corte penale internazionale e i suoi membri incoraggia questi crimini a rimanere impuniti". Lo ha detto Luiz Inácio Lula da Silva Presidente del Brasile durante il suo intervento all'Assemblea Generale dell'Onu. Courtesy: Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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