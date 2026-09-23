Mattarella (Invitalia) visita Consorzio Melinda: Sostegno a investimenti si traduce in innovazione – Il video

(Agenzia Vista) Cles, 23 settembre 2026 L’Amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, si è recato in visita presso Melinda, il Consorzio trentino che riunisce circa 4.000 famiglie di frutticoltori organizzate in 16 cooperative e rappresenta una delle più importanti realtà europee del settore ortofrutticolo. La sede principale del Consorzio si trova a Cles, in Trentino. Il Consorzio nel 2025 ha registrato un fatturato di 375,6 milioni di euro. La visita di Bernardo Mattarella ha interessato lo stabilimento di Cles e anche la Funivia delle Mele, l'innovativo sistema logistico che collega il centro di lavorazione alle celle ipogee di Rio Maggiore: si tratta dei due programmi di sviluppo sottoscritti e già conclusi da Melinda con Invitalia a partire dal 2024, che hanno portato sul territorio 37,5 milioni di euro di investimenti, con 13,4 milioni di euro di agevolazioni concesse. "La visita a Melinda ci permette di vedere come il sostegno agli investimenti si traduca in innovazione, impianti più efficienti e nuove opportunità per un’intera filiera – ha dichiarato l’Ad di Invitalia. Un investimento nello stabilimento può produrre benefici per una rete estesa di aziende agricole; la ricerca porta nuove competenze, mentre le soluzioni logistiche e digitali contribuiscono a ridurre le emissioni e a migliorare l’efficienza. Il modello cooperativo consente a migliaia di produttori di affrontare insieme progetti ambiziosi e di rafforzare la propria presenza sui mercati. In un’area montana, questo significa anche sostenere il lavoro agricolo, la cura del territorio e le prospettive delle nuove generazioni. È su questi risultati che misuriamo il valore del sostegno pubblico: sulla solidità delle imprese, sulla capacità di innovare e sulle opportunità di lavoro. Invitalia continuerà ad accompagnare investimenti capaci di rafforzare la filiera e generare valore duraturo per le comunità”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev