Netanyahu risponde al sindaco di NY Mamdani: "Vergogna per il tuo sostegno ad Hamas" – Il video

(Agenzia Vista) Israele, 23 settembre 2026 "Vergogna a te, Mamdani, per aver sostenuto il mostro terrorista di Hamas, che ha massacrato il nostro popolo. Vergogna a te per aver incitato alla rivolta contro gli ebrei di New York. Verrò all'Onu, racconterò la verità sui nostri eroici soldati e smaschererò la verità su di te", così il Primo ministro israeliano Netanyahu in un video ha risposto al sindaco di New York Zoharan Mamdani, che lo aveva definito un "criminale di guerra". X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev