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Salvini: Differenza con Futuro Nazionale? Noi realizziamo e non parliamo, lasciamo ad altri proporre – Il video

23 Settembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2026 "La settimana scorsa abbiamo tolto il bollo auto a 14 milioni di auto e di moto. In legge di bilancio vogliamo superare una volta per tutte la legge Fornero. Oggi c'è la flat tax al 15% per 2 milioni di partite IVA. Quindi lasciamo che altri propongano, suggeriscano". Lo ha detto Matteo Salvini leader della Lega in una conferenza stampa alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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