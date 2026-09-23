Salvini: Differenza con Futuro Nazionale? Noi realizziamo e non parliamo, lasciamo ad altri proporre – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2026 "La settimana scorsa abbiamo tolto il bollo auto a 14 milioni di auto e di moto. In legge di bilancio vogliamo superare una volta per tutte la legge Fornero. Oggi c'è la flat tax al 15% per 2 milioni di partite IVA. Quindi lasciamo che altri propongano, suggeriscano". Lo ha detto Matteo Salvini leader della Lega in una conferenza stampa alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev