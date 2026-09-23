Tajani incontra comunità italiana al consolato di New York – Il video

(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2026 Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato a New York la comunità italiana e italoamericana nel corso degli appuntamenti di alto livello previsti in città. Il titolare della Farnesina ha salutato una platea di eccellenze impegnate quotidianamente nel rappresentare l'Italia negli Stati Uniti: dai diplomatici agli imprenditori, dagli avvocati ai giornalisti, fino a studenti e ricercatori. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev