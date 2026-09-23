Terzigno, quattordicenne porta a scuola un coltello dopo la rissa con un compagno: il sindaco li fa incontrare

ll giovane era stato sorpreso con una lama di 18 centimetri il giorno dopo la lite. Il primo cittadino Salvatore Carillo ha incontrato i due studenti in Comune, dove si sono stretti la mano: «Crescere significa avere il coraggio di dire "sì, ho sbagliato"».

«L’uomo è uomo quando capisce che è venuto il momento di fare marcia indietro, e la fa». Cita il drammaturgo napoletano Eduardo De Filippo, Salvatore Carillo, sindaco di Terzigno (Napoli), per spiegare come mai abbia deciso di promuovere un incontro tra il quattordicenne beccato a scuola con un coltello da cucina con una lama di 18 cm lo scorso 17 settembre e il compagno di classe con il quale il giorno prima aveva avuto un litigio degenerato in rissa, filmata dai compagni e postata sui social. Il giovane è stato denunciato per porto abusivo d’arma.

Com’è nata l’idea dell’incontro tra il giovane beccato a scuola con un coltello e il compagno con cui aveva litigato

Carillo aveva da subito manifestato pubblicamente la volontà di confrontarsi con il giovane che aveva portato a scuola il coltello, poi ha deciso di coinvolgere anche l’altro studente nella convinzione che un dialogo diretto tra i due li avrebbe aiutati « a superare quel momento di rabbia e a capire meglio quanto era successo».

L’incontro tra i due studenti nell’ufficio del sindaco di Terzigno

Così, come riporta l’Ansa, i due giovani si sono incontrati nell’ufficio del primo cittadino, in via Gionti, dove hanno avuto modo di parlarsi a lungo. « Alla fine, è arrivato quello che speravo: si sono chiariti e si sono stretti la mano. È stato un gesto spontaneo, sincero, vero. Ed è stata la cosa che mi ha fatto più piacere» ha dichiarato Carillo, che ha aggiunto: « Crescere vuol dire avere il coraggio di dire “sì, ho sbagliato”, assumersi le proprie responsabilità e chiedere scusa. Capire la gravità di ciò che si è fatto e scegliere di comportarsi diversamente». Parallelamente si sono incontrati anche i genitori dei ragazzi, che hanno avuto modo di chiarire le tensioni sorte nei giorni scorsi.

L’appello del sindaco di Terzigno alla comunità educativa