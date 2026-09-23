POLITICAPunti di VistaVideo Trump: Due anni fa il nostro Paese era morto. Ora siamo nell'età dell'oro – Il video 23 Settembre 2026 - 13:45 Redazione (Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2026 "Due anni fa il nostro Paese era morto. Ora siamo nell'età dell'oro. Abbiamo agito con decisione per risolvere i problemi del mondo", così Trump all'Assemblea Onu. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Articoli di POLITICA più letti 1. Vespa cade prima dell’intervista con Meloni: braccio fasciato e occhio gonfio. «Rovinosa caduta, ma sono voluto andare avanti» – Il video 2. Valditara e gli immigrati nelle classi: «Mi preoccupa la fuga dei bianchi dalla scuola» 3. Renzi pubblica la foto di Tajani in minigonna dopo le dichiarazioni sulle donne: «È un meme, ministro retrogrado» 4. Vannacci sulle frasi di Tajani: «Gonna corta o gonna lunga? Io una donna la preferisco sempre senza…» – Il video 5. Le senatrici in minigonna protestano contro le parole di Tajani e Vannacci sulle donne: «Siamo libere di vestirci come vogliamo» – Il video