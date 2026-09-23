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Trump all'Onu: Incrollabile il mio impegno contro l'arma nucleare iraniana – Il video

23 Settembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2026 "Erano i bulli del Medio Oriente ma ora non lo sono più. Da quando mi sono insediato il mio impegno è stata incrollabile nel non far avere a Teheran l'arma nucleare. Sono convinto che l'Iran farà l'accordo dopo le elezioni di midterm, devo decidere se annientere l'Iran o fare un accordo. E se li devo annientare li annienterò rapidamente", così Trump all'Assemblea Onu. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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