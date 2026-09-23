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Trump scherza: Paracaduteremo Rubio nel mezzo di Cuba e lui si occuperà di tutto – Il video

23 Settembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2026 "Quindi, un giorno nel prossimo futuro lo paracaduteremo nel mezzo di Cuba, di ritorno… di ritorno da Mar-a-Lago su una di quelle grandi e bellissime portaerei, lo porteremo in volo, lo lasceremo lì e lui si occuperà del resto". Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in conferenza stampa a New York. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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