Trump scherza: Paracaduteremo Rubio nel mezzo di Cuba e lui si occuperà di tutto – Il video
(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2026 "Quindi, un giorno nel prossimo futuro lo paracaduteremo nel mezzo di Cuba, di ritorno… di ritorno da Mar-a-Lago su una di quelle grandi e bellissime portaerei, lo porteremo in volo, lo lasceremo lì e lui si occuperà del resto". Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in conferenza stampa a New York. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev