Lombardia, vaccini Hpv, contro tetano e pertosse gratis in farmacia: chi può farli e come prenotare

Da oggi si allarga l’offerta vaccinale delle farmacie lombarde. Il vaccino Hpv sarà disponibile dai 13 ai 30 anni, quello contro difterite, tetano e pertosse dai 18. Ecco chi ne ha diritto e come prenotare

Da oggi nelle farmacie della Lombardia sarà possibile vaccinarsi contro il Papillomavirus umano (Hpv) e contro difterite, tetano e pertosse (Dtp). Le due vaccinazioni entrano tra quelle che possono essere somministrate direttamente dai farmacisti e, per chi ne ha diritto, saranno a carico del Servizio sanitario regionale. A darne notizia è Federfarma Lombardia.

Il vaccino Hpv gratuito fino a 30 anni

Per il vaccino Hpv, l’offerta in farmacia è disponibile dai 13 anni fino al compimento dei 31, sia per gli uomini sia per le donne che rientrano nell’offerta gratuita regionale.

Il richiamo contro difterite, tetano e pertosse

La somministrazione contro difterite, tetano e pertosse è prevista dai 18 anni e riguarda tutti i cittadini aventi diritto, indipendentemente dalla Regione di residenza o di assistenza sanitaria.

Come prenotare il vaccino in farmacia

Per trovare la farmacia aderente più vicina è possibile utilizzare l’app Farmacia Aperta o il relativo sito, mentre la prenotazione dei vaccini dovrà essere effettuata attraverso la piattaforma PrenotaSalute.

«L’estensione dell’offerta ad Hpv e difterite-tetano-pertosse rappresenta ora un ulteriore passo verso una sanità sempre più di prossimità», ha spiegato la presidente di Federfarma Lombardia Annarosa Racca, sottolineando come l’obiettivo sia rendere più semplice l’accesso alle vaccinazioni e aumentare le coperture.

Dal 12 ottobre torna anche il vaccino antinfluenzale

L’offerta delle farmacie lombarde si allargherà ancora nelle prossime settimane. Dal 12 ottobre partirà la nuova campagna per il vaccino contro l’influenza stagionale, che potrà essere somministrato gratuitamente in farmacia alla popolazione dai 12 anni in poi, senza distinzione in base alla residenza o all’assistenza sanitaria. Le prenotazioni partiranno dal 1° ottobre attraverso PrenotaSalute.