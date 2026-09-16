Infermieri, osteopati, fisioterapisti: i test d’ingresso per le professioni sanitarie

22 mila per la laurea triennale in infermieristica. In totale sono 75.500 per 38 mila posti

22 mila giovani oggi tenteranno i test d’ingresso per i corsi di laurea triennale di infermieristica. I posti a disposizione sono 20.500. A Napoli in mille ci provano per cinquecento posti, mentre a Firenze in 437 vinceranno facile, visto che concorrono per 617 posti. Da quest’anno chi non riesce a entrare in una facoltà può spostarsi in un’altra se ha un punteggio sufficiente.

Infermieristica

Repubblica ricorda che infermieristica fa parte dei 22 corsi di laurea in professioni sanitarie. La prova non è nazionale, ogni università ha la sua. In totale i candidati sono 75.500 per 38 mila posti. Fisioterapia è la specialità più richiesta. I posti sono 4mila e le domande 25mila, più di sei volte tanto e più numerose rispetto a quelle di chi tenta Infermieristica. A Roma ci sono 1.900 iscritti all’esame, che servirà a selezionare 296 persone. Alla Statale di Milano corrono “solo” in 844 per 95 posti. A Palermo in 1.082 per 604 posti.

La carenza di infermieri

Per Alfonso Guerriero, responsabile infermieri della Cgil nazionale, rimangono i problemi: «Nel servizio sanitario mancano 60mila infermieri e questi numeri non sono ancora sufficienti, anche perché quel dato non considera le case e gli ospedali di Comunità che stanno partendo e hanno bisogno di personale». Il problema, inoltre, è che le assunzioni non si fanno. «Non è mai stato fatto un piano straordinario per rimpolpare gli organici, che chiediamo da tanto tempo. Eppure da prima del 2019 si sapeva che la gobba pensionistica avrebbe portato all’uscita di molti lavoratori».