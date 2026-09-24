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Abu Mazen all’Onu: Siamo stati puniti per aver chiesto la fine dell’occupazione della Palestina – Il video

24 Settembre 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2026 Abu Mazen all’Onu: Siamo stati puniti per aver chiesto la fine dell’occupazione della Palestina "Il popolo palestinese e la sua leadership non devono essere puniti per aver chiesto la fine dell’occupazione o per essersi rivolti all’Onu, alla Corte Internazionale di Giustizia e alla Corte Penale Internazionale. La nostra scelta di invocare il diritto internazionale e le sue istituzioni è una scelta pacifica e civile, non un atto contrario alla pace. Negare alla delegazione palestinese l’accesso alla sede dell’Onu costituisce una violazione degli obblighi degli Stati Uniti in qualità di Paese ospitante". Lo ha detto il Presidente palestinese Abu Mazen intervenendo con un videomessaggio all’Assemblea Generale dell’Onu. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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