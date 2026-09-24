Delcy Rodriguez (Venezuela): Avviato processo di transizione democratica per rinascita del Paese – Il video

(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2026 "Sono lieta di annunciare che il Venezuela ha avviato un processo di transizione democratica per garantirne la rinascita. Questo è un processo ordinato, istituzionale e verificabile per costruire un Paese più libero per tutti, più prospero e più in pace con se stesso". Così Delcy Rodriguez, Presidente del Venezuela, durante il suo discorso alle Nazioni Unite. Courtesy: Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev