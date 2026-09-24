Ultime notizie Festival di OpenGoverno MeloniMedio OrienteScuolaUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Delcy Rodriguez (Venezuela): Avviato processo di transizione democratica per rinascita del Paese – Il video

24 Settembre 2026 - 15:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2026 "Sono lieta di annunciare che il Venezuela ha avviato un processo di transizione democratica per garantirne la rinascita. Questo è un processo ordinato, istituzionale e verificabile per costruire un Paese più libero per tutti, più prospero e più in pace con se stesso". Così Delcy Rodriguez, Presidente del Venezuela, durante il suo discorso alle Nazioni Unite. Courtesy: Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Vespa cade prima dell’intervista con Meloni: braccio fasciato e occhio gonfio. «Rovinosa caduta, ma sono voluto andare avanti» – Il video

2.

«Vi spiego perché il tetto agli stranieri a scuola è inapplicabile e inutile»

3.

Di Battista torna in Tv: «Mi va di raccontare quello che mi è accaduto». L’affetto dopo l’operazione e l’attacco a Trump: cosa ha detto a DiMartedì – Il video

4.

Crozza-Tajani e la frase sulle gonne corte: «Come gli elettricisti: meglio uno senza denti che…» – Il video

5.

Meloni alla Fashion Week, la cena a Milano con Ghali e Bianca Balti: chi c’è al tavolo con la premier. E Renzi attacca: «Che figuraccia» – Il video