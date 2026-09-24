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Mattarella: Biodiversità è gigantesco patrimonio che protegge la salute umana – Il video

24 Settembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Torino, 24 settembre 2026 "La biodiversità: il gigantesco patrimonio che protegge la salute umana, connota l’ambiente e la nostra vita. Un patrimonio che ci interpella. La molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi nei millenni. Senza responsabilità, senza cura di questa ricchezza, l’uomo può comprimerla fino a distruggerla, e a distruggersi. La biodiversità è sfida cruciale per il futuro. Carlo Petrini l’ha descritta molto bene come “la chiave della nostra sopravvivenza”. È una responsabilità per la quale si deve operare sia dalla base, attraverso la partecipazione popolare, sia dal vertice delle istituzioni, nazionali e sovranazionali", così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Teatro Regio di Torino per la cerimonia di inaugurazione della manifestazione “Terra Madre – Salone del Gusto”. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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