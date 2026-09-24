Meloni: Sinistra vuole candidare partigiano come prestanome per fregare la gente – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2026 "Il problema qui mi pare piuttosto sapere se avremo un candidato premier, direi, vero a sinistra, perché, cioè, io sono ferma alle proposte dei vari Speranza di usare il partigiano come prestanome da candidare premier per fregare la gente, non dirci prima del voto chi guiderebbe un Governo di sinistra in caso di vittoria". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Festa del Tempo. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev