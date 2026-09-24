Ultime notizie Festival di OpenGoverno MeloniMedio OrienteScuolaUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Milei all'Onu: Organizzazione inutile e parassitaria, protegge dittature contro Israele – Il video

24 Settembre 2026 - 13:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2026 "È tempo di riconoscere che, nella pratica, quel sacro patto è stato infranto. Vale a dire che è diventata un'organizzazione inutile il cui unico scopo è sostenere una casta di parassiti fatalmente arroganti che si mascherano da burocrati benintenzionati. Ricorderei loro ciò che disse Mises: le persone perbene non pensano a controllare la vita dei propri simili". Così il Presidente argentino Javier Milei intervenuto all'Assemblea Generale dell'Onu. Courtesy: Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Vespa cade prima dell’intervista con Meloni: braccio fasciato e occhio gonfio. «Rovinosa caduta, ma sono voluto andare avanti» – Il video

2.

«Vi spiego perché il tetto agli stranieri a scuola è inapplicabile e inutile»

3.

Di Battista torna in Tv: «Mi va di raccontare quello che mi è accaduto». L’affetto dopo l’operazione e l’attacco a Trump: cosa ha detto a DiMartedì – Il video

4.

Crozza-Tajani e la frase sulle gonne corte: «Come gli elettricisti: meglio uno senza denti che…» – Il video

5.

Meloni alla Fashion Week, la cena a Milano con Ghali e Bianca Balti: chi c’è al tavolo con la premier. E Renzi attacca: «Che figuraccia» – Il video