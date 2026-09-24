Milei all'Onu: Organizzazione inutile e parassitaria, protegge dittature contro Israele – Il video

(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2026 "È tempo di riconoscere che, nella pratica, quel sacro patto è stato infranto. Vale a dire che è diventata un'organizzazione inutile il cui unico scopo è sostenere una casta di parassiti fatalmente arroganti che si mascherano da burocrati benintenzionati. Ricorderei loro ciò che disse Mises: le persone perbene non pensano a controllare la vita dei propri simili". Così il Presidente argentino Javier Milei intervenuto all'Assemblea Generale dell'Onu. Courtesy: Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev