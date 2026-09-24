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Tajani: Discorso Iran all'Onu molto duro, deve cambiare toni. Noi lavoriamo a soluzione diplomatica – Il video

24 Settembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2026 Tajani: Lavoriamo a soluzione diplomatica, Iran usi toni meno duri "Il discorso dell'Iran è stato molto duro, noi lavoriamo a una soluzione diplomatica, ma l'Iran non può avere l'atomica. Si possono difendere le proprie posizioni, ma accusare un altro Paese di terrorismo è sbagliato", lo ha detto il Ministro Tajani a margine dell'Assemblea Onu, rispondendo a una domanda del Direttore di Vista Alexander Jakhnagiev. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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