Tajani: Onu non diventi élite o rischia marginalità, serve riforma – Il video

(Agenzia Vista) New York, 24 settembre 2026 "L'ONU deve essere protagonista di azioni di pace; non ha fatto molto tra Russia e Ucraina, quindi noi siamo sostenitori dell'ONU, ma servono dei cambiamenti anche nell'organizzazione. L'Africa non è rappresentata, insomma, lo abbiamo detto. Non deve diventare però il Consiglio di Sicurezza una nuova élite, quindi attenzione. Vogliamo anche qui giocare un ruolo da protagonisti, ma i cambiamenti devono essere fatti". Così il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a New York. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev