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Alle prossime elezioni per andare a votare basterà lo smartphone: ecco quando sarà disponibile la tessera elettorale elettronica

25 Settembre 2026 - 17:24 Marco Fedeli
Dalle prossime elezioni la tessera elettorale cartacea potrebbe non essere più necessaria
Dalle prossime elezioni la tessera elettorale cartacea potrebbe non essere più necessaria
Lo afferma il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Non è chiaro però se si potrà usare già dalle prossime elezioni politiche
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Alle prossime elezioni nazionali potrebbe non essere più necessario andare a votare con la tessera elettorale, ma potrebbe bastare solo il cellulare. Lo ha confermato il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo a margine di un evento a Genova. «Prima di luglio abbiamo realizzato una semplificazione molto importante sulla quale stiamo lavorando adesso dal punto di vista tecnico affinché sia operativa, che è la disponibilità della tessera elettorale digitale» ha detto il ministro.

La tessera elettorale elettronica

Oggi per votare è infatti necessario avere con sé la tessera elettorale cartacea. Dalla prossima tornata elettorale però le cose potrebbero cambiare. Basterà infatti avere il cellulare, su cui verrà caricata la versione digitale della tessera, per essere ammessi ai seggi. «Questa è una semplificazione importante per i cittadini – afferma Zangrillo – perché io stesso tutte le volte che devo andare a votare mi pongo il problema di dove ho lasciato la scheda elettorale. Accade che poi non la si trovi e si è costretti ad andare in comune per chiederne una copia. Con la tessera elettorale digitale basta che ci ricordiamo di portarci dietro lo smartphone e possiamo andare a votare tranquilli» ha spiegato.

Non è chiaro se si potrà usare alle prossime elezioni politiche

Non è chiaro se l’opzione sarà valida dalle prossime elezioni politiche del 2027, ma il ministero ha affermato che è al lavoro per mettere a disposizione la nuova versione della tessera il prima possibile, ma le tempistiche potrebbero non essere compatibili con quelle del voto. D’altronde non è ancora chiaro quando si andrà a votare.

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