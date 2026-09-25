Kobakhidzhe (Georgia) all'Onu: Noi crocevia tra Europa e Asia, favoriamo scambi e investimenti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2026 Kobakhidzhe (Georgia) all'Onu: Noi crocevia tra Europa e Asia, favoriamo scambi e investimenti "Questo spirito di cooperazione deve tradursi anche in opportunità economiche concrete per la regione. In quanto parte integrante del Caucaso meridionale e del Corridoio di Mezzo, la Georgia è ben posizionata per rafforzare la connettività tra l'Asia centrale e l'Europa. La nostra posizione strategica e l'accesso diretto al Mar Nero favoriscono gli scambi e gli investimenti, collegando i paesi senza sbocco sul mare della nostra regione allargata alle catene di approvvigionamento globali. La nostra rete di tre accordi commerciali garantisce l'accesso a un mercato di circa 2,3 miliardi di consumatori. Per sostenere e potenziare ulteriormente l'agenda sulla connettività, la Georgia prevede di investire 7 miliardi di dollari entro il 2032 in importanti infrastrutture di trasporto: ammodernamento della rete ferroviaria, sviluppo del porto di acque profonde di Anaklia, costruzione di un nuovo aeroporto internazionale a Poti ed espansione della rete autostradale”, lo ha detto il Premier della Georgia Irakli Kobakhidzhe all'Assemblea Onu. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev