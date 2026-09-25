Incendio nel quartiere di San Vito a Lucca, due morti e 13 feriti

Il rogo in uno stabile in via Bertini all'angolo con via Corsica. Il fuoco forse partito da una camera da letto

Due morti per un incendio, un uomo e una donna, la notte scorsa, a Lucca, nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. L’intervento è stato in uno stabile in via Bertini all’angolo con via Corsica. Ci sono stati 13 feriti, fra cui dei bambini. Il rogo sarebbe partito da una camera da letto.

Le vittime

Secondo le prime informazioni tre persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso di Lucca, mentre una donna cinquantenne, classificata in codice rosso, è stata presa in carico dai sanitari e trasferita all’ospedale di Pisa. Altri cinque feriti, due adulti e tre bambini, sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso della Versilia. A Pisa sono stati invece trasferiti tre pazienti in codice verde, due adulti e un bambino, oltre a un altro ferito classificato in codice giallo.

Le vittime nell’incendio del palazzo di Lucca sono una donna di 73 anni e un uomo di 65 anni, che abitavano nello stesso appartamento da cui si è originato il rogo. Lei è stata trovata carbonizzata nel soggiorno. Il cadavere di lui invece era in camera da letto e, secondo prime valutazioni, è morto per inalazioni da fumi, da gas della combustione. Secondo prime valutazioni di pompieri e polizia di Stato, potrebbero esserci state cause accidentali nell’innesco del fuoco, ma gli accertamenti sono solo all’inizio e i vigili del fuoco redigeranno una relazione tecnica coi tempi dovuti. Intanto sono stati effettuati sopralluoghi e verifiche per ricostruire la vicenda.

Il neonato

I pompieri hanno portato in salvo anche un neonato dalla palazzina di tre piani dove c’è stato un vasto incendio partito dal pianterreno. Le famiglie erano fuggite sui balconi in attesa dei soccorsi. I due cadaveri sono stati trovati al termine delle operazioni di spegnimento. Sul posto anche la polizia di Stato per gli accertamenti. Intanto il comune si è attivato per dare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati. L’edificio adesso è inagibile. Tra i feriti, una donna è la più grave ed è stata portata in codice rosso al Centro Grandi Ustioni di Pisa. Nove i feriti ricoverati in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, tre quelli in codice verde.