Meinl-Reisinger (Austria) a Onu: Ordine mondiale indebolito, vincolare potere a regole collettive – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2026 "Da oltre 80 anni, questa organizzazione è sinonimo di una risposta precisa. Il potere deve essere vincolato a regole concordate collettivamente: è questa la risposta che ha garantito la sovranità e la prosperità dell'Austria. E continua a farlo. Siamo una nazione di 9 milioni di abitanti, una democrazia liberale e aperta, e ne andiamo fieri. Da soli non possiamo farcela. Non siamo in grado di mantenere aperte le rotte commerciali, stabilizzare i mercati energetici o prevenire i conflitti. Come la maggior parte dei Paesi, dipendiamo da un mondo in cui i confini vengano rispettati, gli accordi onorati e la forza vincolata al diritto. Quando tale ordine si indebolisce, il prezzo più alto è pagato da chi ha meno mezzi per sostenerlo. I prezzi dell'energia aumentano, le fabbriche chiudono e le famiglie sono costrette a fuggire dalla guerra e a cercare sicurezza in tutta Europa”, lo ha detto la Ministra austriaca Beate Meinl-Reisinger all'Assemblea Onu. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev