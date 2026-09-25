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Meloni: Abruzzo Regione che è tornata a correre, Governo continuerà a sostenerlo – Il video

25 Settembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2026 "Il vostro è un territorio che sta crescendo molto, che il Governo vuole continuare a sostenere con provvedimenti concreti e strutturali, a partire dagli investimenti sulle infrastrutture, sui porti, sugli aeroporti, come la ferrovia Pescara-Roma, la Fondovalle Sangro, l'aeroporto d'Abruzzo che oggi viaggia verso il milione e mezzo di passeggeri, ma anche dando stabilità a misure che hanno dimostrato tutta la loro efficacia, come la Zes Unica del Sud che in Abruzzo ha consentito di aprire insediamenti industriali in tempi record". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio in occasione dell'apertura della seconda giornata dell'Abruzzo Economy Summit. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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