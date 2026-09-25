Mitsotakis (Grecia) all'Onu: Tutelare libertà di navigazione globale – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2026 “In qualità di Primo Ministro di una nazione leader nel settore marittimo, vale la pena ricordare un dato inequivocabile: oltre il 90% del commercio mondiale avviene via mare. Se minacciamo sistematicamente la libertà di navigazione e non tuteliamo le rotte marittime vitali, l'economia globale rischia di subire un arresto improvviso e totale. Si tratta di una questione che dovrebbe rivestire grande interesse per ogni singolo Paese rappresentato in questa importante assemblea. Signori, vorrei concludere con alcune riflessioni sul tema dell'intelligenza artificiale. Una delle mie band preferite durante la mia crescita erano i Talking Heads. Non avrei mai immaginato che l'iconica canzone di David Byrne, “Road to Nowhere”, si sarebbe rivelata così profetica a distanza di decenni”, lo ha detto il premier greco Mitsotakis all'Onu. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev