Modena, i 40 studenti che hanno assaltato un discount MD

Il bottino finale: 70 euro. L'indagine dei carabinieri

Una quarantina di studenti ha assaltato un discount MD in via Rainusso a Modena e l’ha saccheggiato. È successo martedì 22 settembre e il supermercato è quello in cui di solito comprano la merenda. Alcuni si sono calati un cappuccio sul volto per fare razzia. Altri filmavano con i telefonini. Repubblica scrive che erano solo maschi e che forse si trattava di una sfida social. Il bottino finale aveva un valore di 70 euro.

Il bis

Il giorno dopo il gruppo si è ripresentato per fare il bis ma i dipendenti li hanno fermati. I video del sacco del market sono stati postati sui social, manco a dirlo, TikTok in testa. «Un fatto grave. La logica del branco può manifestarsi nel furto, come in questo caso, ma può rivolgersi anche contro le persone, con conseguenze ben più gravi. Esprimo solidarietà ai lavoratori del punto vendita» , stigmatizza il sindaco Massimo Mezzetti. Aggiungendo che «è arrivato il momento di affrontare seriamente il tema della devianza minorile e del senso di impunità».

L’indagine

Dopo la denuncia di MD i carabinieri studiano le immagini delle videocamere di sorveglianza e i video su TiKTok. Le scuole vicine sono istituti come il Corni, tecnico e professionale, e lo Ial, che si occupa di formazione. La stazione delle corriere è a duecento metri ed è lì che si sono riversati gli autori dell’incursione al market e dove si sarebbero resi pure protagonisti di una rissa. Anni fa al Corni un prof venne aggredito da due studenti richiamati perché sorpresi a fumare. «I regolamenti di conti avvengono di frequente. Anche scontri tra bande rivali, spesso divise per nazionalità. Quanto è accaduto non mi ha stupito», dice un prof che vuole restare anonimo.