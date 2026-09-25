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Netanyahu: Accusare Israele di genocidio è la più grande bugia del secolo – Il video

25 Settembre 2026 - 00:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2026 "Quale regime genocida somministra un milione di vaccinazioni contro la poliomielite alla popolazione del nemico? Quale regime genocida consente la distribuzione di due milioni di tonnellate di cibo a Gaza?. Accusare Israele di genocidio è la più grande menzogna del secolo. Israele non ha commesso un genocidio, Israele ha evitato un genocidio. I giorni in cui gli ebrei marciavano verso il macello sono finiti. Agli ebrei nel mondo dico alzate la testa, siate orgogliosi. Molti nel mondo libero hanno però paura di difendere la libertà’. Da quando Mamdani è stato eletto sindaco molti ebrei non si sentono più sicuri a New York, me l’hanno detto", così il Premier israeliano Netanyahu all'Onu. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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