Ricorso Ranucci-Rai, avv. Santori: Giudice in Camera di Consiglio, deciderà se fare prova orale – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2026 "Il giudice penserà, sta in camera di consiglio, deciderà se fare una prova orale, oppure se darci un termine per note per poter esplicitare ancora meglio le nostre difese". Così Maurizio Santori dello Studio Pessi e Associati al termine dell’udienza per il ricorso contro la rimozione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev