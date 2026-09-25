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Salvini su intitolazione Malpensa a Berlusconi: Grande imprenditore, sentirò aeroporto casa mia – Il video

25 Settembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Milano, 25 settembre 2026 "È una bella giornata lombarda, italiana. Al di là della politica, non è un'inaugurazione politica o partitica. Silvio Berlusconi è stato un grande: un grande imprenditore, un grande uomo di sport, un grande uomo dell'editoria, dell'urbanistica, del futuro.". Così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a margine della cerimonia di intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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