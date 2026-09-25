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Salvini su possibile attacco russo in Italia: Fake news, c'è gente che scherza col fuoco – Il video

25 Settembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Milano, 25 settembre 2026 "No, ma è surreale. Queste fake news smentite dal Ministro della Difesa, dall'Intelligence e dai servizi segreti, di cosa stiamo parlando? Cioè, c'è gente che veramente scherza col fuoco e gioca alla guerra". Così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a margine della cerimonia di intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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