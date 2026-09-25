Stipati nel bagagliaio per una battuta di caccia in Lapponia, il viaggio fatale per sette cani: l’orrore al posto di blocco a Bolzano

Gli animali erano stipati in quattro box senza aria e sono morti durante il viaggio verso le strutture veterinarie

Un drammatico caso di violenze sugli animali, maltrattati fino alla morte, in provincia di Bolzano. Nella serata di domenica 13 settembre gli agenti della polizia stradale di Vitipeno hanno rinvenuto lungo l’autostrada A22 sette cani, tutti setter inglesi. Gli animali sono stati trasportati in condizioni precarie e sono morti durante il viaggio. A segnalare l’auto in cui erano tenuti i cani è stato un uomo che aveva notato la presenza di alcuni candi deceduti all’interno del veicolo.

Stipati in quattro box senza aria

I sette cani erano probabilmente diretti in Lapponia per una battuta di caccia. Gli animali erano trasportati all’interno di quattro box collocati nel vano posteriore del mezzo: due maschi nei box singoli, mentre le cinque femmine erano state collocate due in un box e una in un altro. Dalle fotografie acquisite subito dopo l’intervento sono emerse condizioni di particolare affollamento del vano di carico. Gli spazi vicino e sopra le gabbie risultavano infatti occupati da oggetti personali, tanto da riempire quasi completamente il bagagliaio e da ostruire verosimilmente le aperture per il passaggio dell’aria presenti sui box.

L’auto è stata sequestrata

Tutti i sette cani erano provvisti di passaporto europeo per animali, risultavano regolarmente identificati mediante microchip e, secondo la documentazione esibita, erano in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Considerata la situazione riscontrata, gli agenti hanno operato di intesa con l’autorità giudiziaria sequestrando l’autovettura, i corpi dei sette cani deceduti, delle armi da caccia e del relativo munizionamento trasportati dagli occupanti. Gli accertamenti sono tuttora in corso. Le responsabilità dei soggetti coinvolti dovranno essere valutate alla luce degli elementi acquisiti e degli esiti degli accertamenti veterinari disposti dall’Autorità giudiziaria.