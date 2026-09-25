Shah (Nepal) all'Onu: Necessaria giustizia climatica , tsunami himalayano ha devastato il Paese – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2026 "Quattro settimane fa, il mondo ha assistito a immagini sconvolgenti di inondazioni catastrofiche che hanno travolto con violenza le comunità montane del Nepal. In molti hanno parlato di "tsunami di montagna" o "tsunami dell'Himalaya". Il disastro di Bhosi Triculi non è stato solo una tragedia locale; è stato un monito per il mondo intero. E oggi vi chiedo: abbiamo davvero colto quel monito? Quasi tre anni fa, all'ombra del nostro Monte Everest, il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha messo in guardia l'umanità riguardo alla follia e all'imminente disastro climatico. Quel grido, levatosi dal "tetto del mondo", non è stato ascoltato a sufficienza. Noi in Nepal lo abbiamo sentito. Le nostre comunità lo hanno sentito. Gli scienziati di tutto il mondo lo hanno sentito, confermandolo con prove concrete. Tuttavia, noi leader politici siamo stati negligenti nel tradurre quegli avvertimenti in azioni, mancando di garantire la rapidità e la portata degli interventi necessari alle popolazioni più vulnerabili. Il mese scorso ne abbiamo visto le tragiche conseguenze", così Balendra Shah, Primo Ministro del Nepal all'Assemblea Onu. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev