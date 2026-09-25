Tajani su intitolazione Malpensa a Berlusconi: Scelta molto felice, straordinario innovatore – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 24 settembre 2026 "Il tratto comune in ogni ambito è stato quello di essere uno straordinario innovatore, capace di sfide che gli altri consideravano impossibili e di averle vinte ottenendo ogni volta risultati straordinari". Lo ha detto il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani in un video messaggio per la cerimonia di intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev