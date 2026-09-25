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Il giallo sul corpo a pezzi nei sacchi neri, tre arresti a Torino: il cadavere smembrato a casa di una prof e la chiamata della madre del killer

25 Settembre 2026 - 22:45 Giovanni Ruggiero
Torino, cadavere fatto a pezzi in sacchi neri: gli arresti
Torino, cadavere fatto a pezzi in sacchi neri: gli arresti
La svolta dopo 24 ore di interrogatori. Il giallo del cadavere di un 39enne nascosto per giorni. Fermati un uomo e due donne
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Sono tre le persone arrestate dalla polizia di Torino nell’indagine sulla morte di un uomo di 39 anni trovato a casa di una professoressa di Rieti. Il corpo era stato rinvenuto a pezzi e nascosto in sacchi per immondizia in un appartamento del quartiere Borgo Vittoria. I fermati sono un uomo e due donne.

All’uomo vengono contestati l’omicidio e la soppressione di cadavere, mentre le due donne coinvolte devono rispondere di favoreggiamento e di concorso nella soppressione del cadavere. Il provvedimento arriva a meno di ventiquattro ore dalla scoperta, al termine di una giornata di interrogatori in questura.

In aggiornamento

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